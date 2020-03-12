ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Винницкой области госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус

Новости » Общество     12.03.2020 - 16:46
В Винницкой области госпитализировали мужчину с подозрением на коронавирус
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Мужчина приехал в Украину из Германии

В Козятине Винницкой области с подозрением на коронавирус госпитализировали мужчину, который в начала марта прибыл в Украину из Германии. Об этом сообщают местные СМИ.

Сообщается, что мужчина длительное время проживает в Баварии, откуда 1 марта прибыл в Украину. 9 марта он почувствовал ухудшение здоровья, однако обратился к врачам лишь 12 марта, после значительного ухудшения самочувствия.

На данный момент мужчина находится в местной больнице с подозрением на коронавирус. Планируется отправка его в винницкую инфекционную больницу. Результатов анализов пока нет. На данный момент отслеживаются пути контактов мужчины с другими людьми.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине госпитализировали еще одного человека с подозрением на коронавирус. Украинец накануне вернулся из Польши. Медики уже отобрали образцы на исследование, ожидаются результаты.

Также сообщалось, что в Бердянском порту находится судно с гражданами, которые имеют признаки заражения коронавирусом. Осуществляется наблюдение за пассажирами судна.

Отметим, с 12 марта в Украине начал действовать карантин во всех областях из-за распространения коронавируса в мире. В частности, запрещено проведение мероприятий с участием более 200 человек, закрыты учебные заведения и отменены авиасообщения с некоторыми странами. При этом по состоянию на 12 марта в Украине официально подтвержден лишь один случай коронавируса.

В Азербайджане подтвердили первый случай смерти от коронавируса В Испании более 80 человек умерли от коронавируса
Новости Украины Винницкая областьКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь