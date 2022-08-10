У Вінницькій області лунатимуть вибухи: що відомо

У середу, 10 серпня, у Вінницькій області лунатимуть вибухи. Оскільки в селі Писарівка Калинівської громади підриватимуть кар'єр.

Про це заявили в Писарівській сільській раді, повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Винниця.Info" .

Роботи в Писарівському кар'єрі будуть походити з 9:00 до 15:00.

У сільській раді додали, що перед проведенням вибухів лунатиме попереджувальний сигнал сирени . Всі жителі села Писарівка і наближені села - проінформовані.