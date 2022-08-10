У Вінницькій області лунатимуть вибухи: що відомо
У середу, 10 серпня, у Вінницькій області лунатимуть вибухи. Оскільки в селі Писарівка Калинівської громади підриватимуть кар'єр.
Про це заявили в Писарівській сільській раді, повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Винниця.Info".
Роботи в Писарівському кар'єрі будуть походити з 9:00 до 15:00.
У сільській раді додали, що перед проведенням вибухів лунатиме попереджувальний сигнал сирени. Всі жителі села Писарівка і наближені села - проінформовані.
Зона розкидання шматків породи від вибуху може досягати 350 метрів від контурів кар'єру. Людей просять зберігати спокій і не панікувати.
Нагадаємо, 7 серпня російські військові завдали ракетних ударів по військових об'єктах у Вінницькій області. Для ударів окупанти застосували гіперзвукові ракети повітряного базування Х-47М "Кинджал".