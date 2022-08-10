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У Вінницькій області лунатимуть вибухи: що відомо

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Писарівка, Середа 10 серпня 2022 12:18
У Вінницькій області лунатимуть вибухи: що відомо Фото: на Вінниччині підриватимуть Писарівський кар'єр (vingranit.com.ua)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 10 серпня, у Вінницькій області лунатимуть вибухи. Оскільки в селі Писарівка Калинівської громади підриватимуть кар'єр.

Про це заявили в Писарівській сільській раді, повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Винниця.Info".

Роботи в Писарівському кар'єрі будуть походити з 9:00 до 15:00.

У сільській раді додали, що перед проведенням вибухів лунатиме попереджувальний сигнал сирени. Всі жителі села Писарівка і наближені села - проінформовані.

Зона розкидання шматків породи від вибуху може досягати 350 метрів від контурів кар'єру. Людей просять зберігати спокій і не панікувати.

Нагадаємо, 7 серпня російські військові завдали ракетних ударів по військових об'єктах у Вінницькій області. Для ударів окупанти застосували гіперзвукові ракети повітряного базування Х-47М "Кинджал".

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Вінницька область Вибух
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