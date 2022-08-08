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Війська РФ використовували новітню зброю для ударів по Вінницькій області: що відомо

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Вінницька область, Понеділок 08 серпня 2022 13:38
Війська РФ використовували новітню зброю для ударів по Вінницькій області: що відомо Фото: війська РФ використовували новітню зброю для ударів по Вінницькій області (wikimedia by Vitaly V Kuzmin)
Автор: Валерія Поліщук

У неділю, 7 серпня, російські військові завдали ракетних ударів по військових об'єктах у Вінницькій області. Для ударів окупанти застосували гіперзвукові ракети повітряного базування Х-47М "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Командування Повітряних сил ЗСУ в Facebook.

У командуванні заявили, що основним носієм ракет "Кинджал" є винищувач Міг-31, також можуть використовуватися бомбардувальники Ту-22М3 і Ту-160.

"Це новітній тип ракет, якими володіє Росія. Після прийняття на озброєння у 2018 році їх випущено всього кілька десятків. Бойова частина х-47м становить 500 кг, швидкість ракети 3500 - понад 12000 км/год", - йдеться в повідомленні.

У командуванні повідомили, що після пуску з літака ракета піднімається на велику висоту у верхні шари атмосфери. А при заході на ціль по балістичній траєкторії може розвивати швидкість близько 12 тисяч км/год.

"Тактико-технічні характеристики цієї ракети не дозволяють існуючим в ЗСУ засобам протиповітряної оборони ефективно виявляти і знищувати її. З 24 лютого було зафіксовано лише кілька бойових застосувань ракет цього типу, які противник намагається використовувати по надзвичайно важливих цілях", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні російські військові завдали ракетного удару по Вінницькій області, в результаті якого є постраждалі.

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