В Винницкой области будут звучать взрывы: что известно
В среду, 10 августа, в Винницкой области будут звучать взрывы. Поскольку в селе Писаревка Калиновской общины будут подрывать карьер.
Об этом заявили в Писаревском сельском совете, сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Винниця.Info".
Работы в Писаревском карьере будут походить с 9:00 до 15:00.
В сельском совете добавили, что перед проведением взрывов будет звучать предупредительный сигнал сирены. Все жители села Писаревка и приближенные села - проинформированы.
Зона разбрасывания кусков породы от взрыва может достигать 350 метров от контуров карьера. Людей просят сохранять спокойствие и не паниковать.
Напомним, 7 августа российские военные нанесли ракетные удары по военным объектам в Винницкой области. Для ударов оккупанты применили гиперзвуковые ракеты воздушного базирования Х-47М "Кинжал".