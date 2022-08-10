В Винницкой области будут звучать взрывы: что известно

В среду, 10 августа, в Винницкой области будут звучать взрывы. Поскольку в селе Писаревка Калиновской общины будут подрывать карьер.

Об этом заявили в Писаревском сельском совете, сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Винниця.Info" .

Работы в Писаревском карьере будут походить с 9:00 до 15:00.

В сельском совете добавили, что перед проведением взрывов будет звучать предупредительный сигнал сирены . Все жители села Писаревка и приближенные села - проинформированы.