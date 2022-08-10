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В Винницкой области будут звучать взрывы: что известно

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Писаревка, Среда 10 августа 2022 12:18
В Винницкой области будут звучать взрывы: что известно Фото: В Винницкой области будут подрывать Писаревский карьер (vingranit.com.ua)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 10 августа, в Винницкой области будут звучать взрывы. Поскольку в селе Писаревка Калиновской общины будут подрывать карьер.

Об этом заявили в Писаревском сельском совете, сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Винниця.Info".

Работы в Писаревском карьере будут походить с 9:00 до 15:00.

В сельском совете добавили, что перед проведением взрывов будет звучать предупредительный сигнал сирены. Все жители села Писаревка и приближенные села - проинформированы.

Зона разбрасывания кусков породы от взрыва может достигать 350 метров от контуров карьера. Людей просят сохранять спокойствие и не паниковать.

Напомним, 7 августа российские военные нанесли ракетные удары по военным объектам в Винницкой области. Для ударов оккупанты применили гиперзвуковые ракеты воздушного базирования Х-47М "Кинжал".

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Винницкая область Взрыв
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