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У Вінницькій області у 406 осіб підтвердили коронавірус

Новини » Коронавірус     28.04.2020 - 14:17
У Вінницькій області у 406 осіб підтвердили коронавірус
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Наразі в лабораторіях області протестовано 7062 зразки матеріалів

На сьогодні у Вінницькій області зареєстровано 406 випадків зараження коронавірусною інфекцією, з яких 85 осіб одужали. Про це повідомляє голова Вінницької обласної держадміністрації (ОДА) Владислав Скальський у Facebook.

Як він повідомив, в області лабораторно підтверджено 406 випадків хворих на коронавірусну інфекцію, в тому числі 27 дітей, а саме: у Вінниці - 15, у Гайсині - 4, у Вінницькому районі - 2, у Барському, Літинському, Чернівецькому, Томашпільському, Тростянецькому та Калинівському районах по 1 випадку.

Загалом в лабораторіях Вінницької області протестовано 7062 зразки матеріалів.

Нагадаємо, у Вінницькій області після підтвердженого випадку коронавірусу закрили два села - Висока Гребля і Андріяшівка. Інфікування підтвердили у жительки села Висока Гребля.

Також в Україні за останню добу зросла кількість заражених коронавірусом на 401 людину, загалом зафіксовано 9 410 випадків COVID-19.

Крім цього головний санітарний лікар Віктор Ляшко підписав умови, які висунуло Міністерство охорони здоров'я для запуску роботи ринків в умовах карантину.

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