В Україні заразились коронавірусом майже 9,5 тис. людей: карта по областях

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Найбільше заражених коронавірусом у Чернівецькій області

В Україні за останню добу зросла кількість заражених коронавірусом на 401 людину, загалом зафіксовано 9 410 випадків COVID-19. Прес-служба Центру громадянського здоров'я опублікувала дані щодо ситуації в областях та в Києві.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. - 406 випадків (92 одужали);

Волинська обл. - 260 випадки (52 одужали);

Дніпропетровська обл. - 318 випадків (16 одужали);

Донецька обл. - 52 випадки (10 одужали);

Житомирська обл. - 354 випадки (16 одужали);

Закарпатська обл. - 387 випадків (33 одужали);

Запорізька обл. - 208 випадків (44 одужали);

Івано-Франківська обл. - 783 випадки (72 одужали);

м. Київ - 1 298 випадків (64 одужали);

Київська обл. - 604 випадки (63 одужали);

Кіровоградська обл. - 356 випадків (61 одужав);

Львівська обл. - 371 випадок (58 одужали);

Луганська обл. - 32 випадки (3 одужали);

Миколаївська обл. - 116 випадків (3 одужали);

Одеська обл. - 248 випадків (12 одужали);

Полтавська обл. - 180 випадків (20 одужали);

Рівненська обл. - 553 випадки (46 одужали);

Сумська обл. - 95 випадків (54 одужали);

Тернопільська обл. - 664 випадки (74 одужали);

Харківська обл. - 221 випадок (17 одужали);

Херсонська обл. - 88 випадків (26 одужали);

Хмельницька обл. - 72 випадки (18 одужали);

Черкаська обл. - 276 випадків (55 одужали);

Чернівецька обл. - 1429 випадків (79 одужали);

Чернігівська обл. - 39 випадків (4 одужали).

Як зазначається, всього досліджено 98 719 зразків методом ПЛР.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, за минулу добу, 27 квітня, в Україні померло 18 осіб з коронавірусом COVID-19.

Крім цього головний санітарний лікар Віктор Ляшко підписав умови, які висунуло Міністерство охорони здоров'я для запуску роботи ринків в умовах карантину.