В Винницкой области у 406 человек подтвердили коронавирус

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сейчас в лабораториях области протестировано 7062 образцы материалов

На сегодня в Винницкой области зарегистрировано 406 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из которых 85 человек выздоровели. Об этом сообщает председатель Винницкой областной госадминистрации (ОГА) Владислав Скальский Facebook.

Как он сообщил, в области лабораторно подтверждено 406 случаев больных коронавирусной инфекцией, в том числе 27 детей, а именно: в Виннице - 15, в Гайсине - 4, в Винницком районе - 2, в Барском, Литинском, Черновицком, Томашпольском, Тростянецком и Калиновском районах по 1 случаю.

В целом в лабораториях Винницкой области протестировано 7062 образца материалов.

Напомним, в Винницкой области после подтвержденного случая коронавируса закрыли два села - Высокая Гребля и Андрияшевка. Инфицирование подтвердили у жительницы села Высокая Гребля.

Также в Украине за последние сутки возросло количество зараженных коронавирусом на 401 человека, всего зафиксировано 9 410 случаев COVID-19.

Помимо этого главный санитарный врач Виктор Ляшко подписал условия, которые выдвинуло Министерство здравоохранения для запуска работы рынков в условиях карантина.