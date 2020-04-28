В Іспанії триває зниження смертей від COVID-19

Ілюстративне фото (flickr.com/hospitalclinic)

За минулу добу померли на 30 осіб менше, ніж днем раніше

В Іспанії за минулу добу зафіксували 301 летальний випадок від коронавірусу COVID-19, що на 30 менше, ніж днем раніше. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я Іспанії.

Зазначається, що станом на 28 квітня в країні жертвами коронавіруса стали 23 822 людини. Всього в країні 210 773 інфікованих COVID-19, з них 1308 випадків були підтверджені за минулу добу. Одужали 102 548 пацієнтів.

У понеділок в Іспанії зафіксували зростання смертності від коронавіруса. За 26 квітня в країні померли 331 людина, тоді як днем раніше було лише 288 летальних випадків.

Раніше РБК-Україна писало, що в Іспанії медики складають 20% від загальної кількості хворих коронавірусом COVID-19. Такий показник є найвищим у світі.

Зазначимо, що з 2 травня в Іспанії починають послаблювати карантинні обмеження. Зокрема, будуть дозволені прогулянки, а також заняття спортом на вулиці.

Також повідомлялося, що в Чехії зафіксували найменший добовий приріст нових випадків коронавірусу з 13 березня. Так, за вчора захворіли лише 41 людина. У цілому в країні 7449 інфікованих, 223 людини померли, 2842 - вилікувалися.