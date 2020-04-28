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Головний санлікар схвалив умови МОЗу до ринків для їх відкриття

Новини » Суспільство     28.04.2020 - 00:37
Головний санлікар схвалив умови МОЗу до ринків для їх відкриття
Ілюстративне фото (РБК-Україна/Віталій Носач)

Постанова набуде чинності в середу, 29 квітня

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підписав умови, які висунуло Міністерство охорони здоров'я для запуску роботи ринків в умовах карантину. Про це Ляшко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, постанова "Щодо протидії поширенню коронавірусної хвороби COVID-19 в місцях торгівлі харчовими продуктами на агропродовольчих ринках" набере чинності в середу, 29 квітня.

"У той же день, відповідно до доручення прем‘єр-міністра, планується прийняття постанови, якою всім агроподовольчим ринкам, що відповідають цим вимогам, буде надано дозвіл працювати", - зазначив санітарний лікар.

Він додав, що контролювати роботу ринків та виконання ними вимог буде Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

"Щодня буде надаватися дозвіл на роботу наступного дня. Якщо ринок порушить правила - наступного разу він зможе відкритись та здійснювати свою діяльність тільки через тиждень", - уточнив Ляшко.

Він також зазначив, що органам місцевого самоврядування попередньо вже була надана можливість відкрити місцеві ринки за умови дотримання цих правил.

Нагадаємо, у "Слузі народу" пропонують послабити карантинні обмеження у тих областях, де зафіксована найменша динаміка захворюваності коронавірусом.

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