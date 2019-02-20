Поліція за добу відкрила 4 кримінальні справи за порушення виборчої кампанії

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Правоохоронці склали 12 адмінпротоколів за фактами порушень у виборчій сфері

Правоохоронці за минулу добу, 19 лютого, відкрили чотири кримінальні справи у зв'язку з порушенням виборчого процесу на виборах-2019. Порушення зареєстровані у Чернігівській, Харківській та Одеській областях, передає прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Правоохоронці склали 12 адміністративних протоколів за фактами порушень у виборчій сфері (Київ, Дніпропетровська і Херсонська області - по 2, Запорізька, Луганська, Кіровоградська, Миколаївська, Тернопільська і Чернівецька - по одному).

Крім того зареєстровано 48 заяв і повідомлень, пов'язаних з виборчим процесом. Зокрема, у місті Київ - 9, Вінницькій та Донецькій областях - по 4, Кіровоградській, Рівненській, Хмельницькій і Чернігівській - по 3, Дніпропетровській, Сумській, Одеській, Херсонській і Черкаській - по 2, Волинській, Запорізькій, Житомирській, Київській, Луганській, Полтавській, Харківській, Тернопільській та Чернівецькій - по 1.

Всього з початку виборчого процесу територіальними органами Національної поліції зареєстровано 1584 повідомлення, пов'язаних з виборчим процесом. В основному, зазначені факти пов'язані з незаконною агітацією - 1038, підкупом виборців - 112, пошкодженням майна - 27 і хуліганством - 22.

Всього за вказаним фактом розпочато 69 кримінальних проваджень, складено 380 адміністративних протоколів.

Нагадаємо, Національна поліція України розробила "дорожню карту" забезпечення публічної безпеки на виборах 2019 у всіх регіонах України