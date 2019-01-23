У Вінницькій обл. обмежено рух для вантажівок

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Обмеження пов'язані із погіршенням погодних умов

У зв'язку із погіршенням погодних умов у Вінницькій області тимчасово обмежено рух для великовагових транспортних засобів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС України на сторінці в Facebook.

Зокрема, рух обмежено на трасах:

М-12 Стрий - Знам'янка (від м. Немирів до м. Гайсин);

М-21 Виступовичі - Могилів-Подільський (від м. Жмеринка до м. Могилів-Подільський).

"Станом на 9 годину 23 січня, спостерігаються опади у вигляді снігу у Рівненській, Вінницькій, Житомирській, Хмельницькій, Тернопільській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Івано-Франківській, Херсонській областях та м. Києві, у вигляді снігу з дощем у Одеській області", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що за добу підрозділами ДСНС надано допомогу у буксируванні 68 транспортних засобів, в яких перебувало 93 особи.

Нагадаємо, через ускладнення погодних умов та штормове попередження рішенням Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручено поліції та дорожнім службам перейти на цілодобовий режим функціонування.

РБК-Україна писало, що снігопад в Одеській області заблокував трасу на Київ. В цілому, по Україні проїзд дорогами державного значення забезпечено.

Також повідомлялося, що станом на 09:00 23 січня через снігопад Київ практично зупинився у заторах.