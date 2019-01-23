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Київ практично зупинився у заторах

Новини » Надзвичайні події    23.01.2019 - 09:19
Київ практично зупинився у заторах
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У столиці з ночі йде сніг

Станом на 09:00 23 січня через снігопад Київ практично зупинився у заторах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу Google Maps.

За даними Google Maps, у заторах стоїть транспорт на в'їзді до Києва по Брест-Литовському шосе і проспекту Перемоги практично до центру міста, на Великій окружній в обидва напрямки, а також на в'їздах з боку Броварів і на Голосіївському проспекті. Традиційно ускладнено рух у центральній частині, на Подолі та на мостах, які з'єднують лівобережну частину з правобережною.

Крім того, транспорт застряг у пробках на вулицях Скляренка, Гетьмана, в районі Севастопольської площі і так далі.

Київ практично зупинився у заторах

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що снігопад в Одеській області заблокував трасу на Київ. В цілому, по Україні проїзд дорогами державного значення забезпечено.

Зазначимо, синоптики попереджають про погіршення погоди 23 січня. Зокрема, по всій країні очікуються снігопади, у південних, Дніпропетровській та Донецькій областях очікується сніг з переходом в дощ, місцями ожеледь і налипання мокрого снігу; також по всій країні прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини.

 

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