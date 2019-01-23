В Україні очікується погіршення погодних умов

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Києві очікується значний сніг, пориви вітру до 15-20 м/с, хуртовини

В Україні сьогодні, 23 січня, у більшості областей очікується ускладнення погодних умов. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДСНС.

Згідно з інформацією синоптиків, 23 січня у Вінницькій, вдень і в Житомирській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській та Полтавській областях, вночі 24 січня у Сумській, Харківській та Луганській областях значний сніг (приріст снігового покриву 10-15 см, місцями до 20 см).

Окрім того, у південних, Дніпропетровській та Донецькій областях сніг з переходом в дощ, місцями ожеледь та налипання мокрого снігу; в Україні, крім заходу, пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини.

"У Києві та Київській області вдень 23 січня значний сніг (приріст снігового покриву 10-15 см) пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини", - йдеться у повідомленні.

Явища відповідають жовтому рівню небезпечності.

РБК-Україна писало, що 23 січня 2019 року на території України очікується сніг, температура повітря вдень опуститься до -7.

Народний синоптик Наталка Діденко повідомляла, що 23 січня в Україну прийдуть атмосферні фронти з Балкан, які принесуть снігопади, посилення вітру, хуртовини, на півдні - мокрий сніг з дощем та налипання мокрого снігу. Негода з сильними опадами більше торкнеться центральних областей та Одеської області.