Ускладнення погодних умов: поліція та дорожні служби працюватимуть цілодобово

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Зубко наголосив на необхідності залучення у необхідній кількості снігоочисної техніки

Через ускладнення погодних умов та штормове попередження рішенням Міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручено поліції та дорожнім службам перейти на цілодобовий режим функціонування. Про це заявив віце-прем'єр, міністр регіонального розвитку, будівництва і ЖКГ Геннадій Зубко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зубко.

За його словами, має бути забезпечений моніторинг ситуації, своєчасне залучення необхідних сил та засобів, організацію взаємодії щодо протидії загрозам, координація дій органів влади, а також - залучення у необхідній кількості снігоочисної і посипочної техніки.

"Головам ОДА та КМДА, "Укравтодору", "Укртрансбезпеці", Нацполіції, ДСНС "перевести на цілодобовий режим функціонування Штабів всіх рівнів на період ускладнення погодних умов", - зазначив він.

Зубко зазначив, що у зв'язку із погіршенням погодних умов, необхідно передбачити залучення резервної снігоочисної техніки від підрядних організацій, інформування через ЗМІ населення, водіїв та перевізників про очікуване ускладнення погоди та дотримання заходів безпеки, а також завчасне обмеження руху, в тому числі пасажирських перевезень.

Зазначимо, синоптики попереджають про погіршення погоди 23 січня. Зокрема, по всій країні очікуються снігопади, у південних, Дніпропетровській та Донецькій областях очікується сніг з переходом в дощ, місцями ожеледь і налипання мокрого снігу; також по всій країні прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини.

РБК-Україна писало, що снігопад в Одеській області заблокував трасу на Київ. В цілому, по Україні проїзд дорогами державного значення забезпечено.

Також повідомлялося, що станом на 09:00 23 січня через снігопад Київ практично зупинився у заторах.