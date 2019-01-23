Снігопад в Одеській області заблокував трасу на Київ

Ілюстративне фото (facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua)

У ряді областей спостерігаються сильні снігопади

Станом на ранок 23 січня в Одеській області снігопад заблокував рух по трасі на Київ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укравтодор".

Повідомляється, що вранці спостерігаються снігопади у Вінницькій, Івано-Франківській, Одеській, Миколаївській, Черкаській, Київській, Чернівецькій областях, де випало до 10 см снігу, в Миколаївській області - до 22 см снігу. В інших регіонах спостерігається невеликий сніг.

Стан покриття на дорогах державного значення в більшості областей засніжений, у Донецькій області - місцями накати. Проїзд всіма ділянками доріг забезпечено, крім Одеської області, де ускладнено рух на дорозі М-05 Київ-Одеса в районі села Петровірівка.

Нагадаємо, сьогодні в Україні очікується погіршення погодних умов. У південних, Дніпропетровській і Донецькій областях очікується сніг з переходом в дощ, місцями ожеледь і налипання мокрого снігу; також по всій країні прогнозуються пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини.

Відзначимо, в Києві сьогодні теж очікуються завірюхи та сильний вітер.

