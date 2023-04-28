В Винницкой области запретили УПЦ МП пользоваться землями и назначили проверки

Соответственное решение поддержали 58 из 60 присутствующих депутатов. Таким образом власти Винницкой области запретили УПЦ МП пользоваться имуществом и земельными участками территориальных общин, сел, поселков и городов.

Также Винницкой ОВА рекомендовали организовать проверки участков и храмов, которыми пользовалась УПЦ МП.

"У нас сложилась такая ситуация, что в больницах, других коммунальных учреждениях, которые являются собственностью общин районов, находятся также церкви Московского патриархата. Поэтому просил бы, чтобы мы обратились к территориальным общинам области", - заявил депутат облсовета Андрей Гижко.

Кроме того, областной совет одобрил обращение в Верховную раду для запрета деятельности руководящихся из России религиозных организаций.

Напомним, вчера в Броварах и Черновцах УПЦ МП лишили права пользоваться земельными участками.

Накануне аналогичное решение приняли власти города Сумы и Тернополя.

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