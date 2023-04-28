RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Винницкой области запретили УПЦ МП пользоваться землями и назначили проверки

Фото: в Виннице УПЦ МП запретили пользоваться землями (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Винницкий областной совет расторг с УПЦ Московского патриархата договоры аренды земельных участков и запретил их использование.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Винницу.info.

Соответственное решение поддержали 58 из 60 присутствующих депутатов. Таким образом власти Винницкой области запретили УПЦ МП пользоваться имуществом и земельными участками территориальных общин, сел, поселков и городов.

Также Винницкой ОВА рекомендовали организовать проверки участков и храмов, которыми пользовалась УПЦ МП.

"У нас сложилась такая ситуация, что в больницах, других коммунальных учреждениях, которые являются собственностью общин районов, находятся также церкви Московского патриархата. Поэтому просил бы, чтобы мы обратились к территориальным общинам области", - заявил депутат облсовета Андрей Гижко.

Кроме того, областной совет одобрил обращение в Верховную раду для запрета деятельности руководящихся из России религиозных организаций.

Напомним, вчера в Броварах и Черновцах УПЦ МП лишили права пользоваться земельными участками.

Накануне аналогичное решение приняли власти города Сумы и Тернополя.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Винницкая областьВинницаУПЦ МП