РФ атаковала Кривой Рог баллистикой и 28 "Шахедами": ранен 17-летний парень

Россияне в ночь на 16 июля атаковали Кривой Рог баллистикой и дронами. В результате обстрела серьезно ранен 17-летний парень.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Совета обороны города Александра Вилкула в Telegram.

"Такого еще не было. Баллистическая ракета и 28 "Шахедов" одновременно. Разрушено промышленное предприятие", - отметил Вилкул. Травмированный 17-летний парень в тяжелом состоянии, он получил ранение в брюшную полость. Врачи борются за его жизнь. "Идет восстановление подачи электричества на несколько районов города. Водоснабжение удерживается на генераторах. Очень быстро не будет. Несколько пожаров. Идет локализация", - добавил глава Совета обороны города.