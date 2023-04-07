RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Виннице завершается отопительный сезон

Фото: в Виннице завершается отопительный сезон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Виннице завтра, 8 апреля, прекращают подачу тепла в здания. Отопительный сезон в городе завершается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Винницы Сергея Моргунова в Telegram.

"Завтра, 8 апреля, завершаем отопительный сезон в Виннице", - написал городской глава.

При этом он поблагодарил коммунальщиков и энергетиков за то, что в такую сложную зиму люди оставались с теплом.

Напомним, завтра отопительный сезон завершают и в Киеве.

Также мы писали, что в Черкасской области отопительный сезон хотят завершить 10 апреля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВинницаОтопительный сезон