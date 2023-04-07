ua ru
Пт, 07 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Черкасской области вскоре завершится отопительный сезон: названа дата

Новина українською →
Черкасская область, Пятница 07 апреля 2023 16:02
В Черкасской области вскоре завершится отопительный сезон: названа дата Фото: в Черкасской области вскоре завершится отопительный сезон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Черкасской области планируют завершить отопительный сезон в понедельник, 10 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской ОВА Игоря Табурца.

"По плану, до 10 апреля теплоснабжение будет прекращено в жилищный фонд по всей области. Еще через 5 дней - в больничные и образовательные учреждения", - отметил он.

Часть населенных пунктов уже полностью отключили от отопления. В частности, Жашков, Христиновку, общины Золотоношского района. В Смеле, Каневе, Корсуне и Драбове отопительный сезон завершился для жилого сектора.

При этом отопительный сезон раньше времени закончился в части областного центра - потребителей Черкасской ТЭЦ. Там произошла авария на прямом трубопроводе сетевой воды. Ситуация находится под полным контролем, там уже работают ремонтники. После этого ТЭЦ начнет плановый ремонт на основном производственном оборудовании - он продлится около трех недель.

Табурец отметил, что сразу после завершения этого отопительного сезона начнется подготовка к новому.

Также отметим, что в Киеве завершат отопительный сезон 8 апреля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Отопительный сезон Черкасская область
NEWS
С улицы – в военкомат. Как распознать нарушения при вручении повесток в Украине
С улицы – в военкомат. Как распознать нарушения при вручении повесток в Украине
DAILY
От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина От Гостомеля до Рубежного. История пехотного офицера "Метиса" о горячих боях против россиян