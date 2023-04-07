У Вінниці завершується опалювальний сезон

У Вінниці завтра, 8 квітня, припиняють подачу тепла у будинки. Опалювальний сезон у місті завершується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Вінниці Сергія Моргунова в Telegram .

При цьому він подякував комунальникам та енергетикам за те, що в таку складну зиму люди залишалися з теплом.

Нагадаємо, завтра опалювальний сезон завершують і в Києві.

Також ми писали, що в Черкаській області опалювальний сезон хочуть завершити 10 квітня.

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