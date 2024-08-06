Злоумышленник, прибывший из соседней страны, имел задание осуществить поджоги служебных автомобилей Вооруженных сил Украины. Эти транспортные средства, которые ранее были задействованы на фронте, проходят техническое обслуживание в Виннице.

Российская спецслужба "отправила" агента в Украину для выполнения вражеского задания. По прибытии в Винницу иностранец поселился у знакомого и самостоятельно начал поиски военных авто.

Чтобы найти цель, злоумышленник ночью посетил СТО, где находился внедорожник украинских защитников. Сначала он сфотографировал автомобиль, чтобы согласовать его с российским куратором. После получения инструкций от ФСБ, агент приобрел две канистры с бензином и поджег военный автомобиль.

Для получения дополнительной "оплаты" от оккупантов, иностранец снимал процесс возгорания на камеру своего телефона. Это видео ФСБ планировала использовать в информационно-психологических спецоперациях для расшатывания ситуации в приграничном регионе.

После этого планировалось продолжение серии поджогов на территории Винницы. Однако сотрудники СБУ задержали злоумышленника по "горячим следам". У него изъято самодельную зажигательную смесь, мобильные телефоны и банковские карты, подтверждающие его сотрудничество с российскими спецслужбами.

Сейчас следователи СБУ сообщили иностранцу о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований). Злоумышленник находится под стражей и ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Фото: В Виннице задержали иностранца, который готовил поджоги автомобилей ВСУ по заданию ФСБ (t.me/SBUkr)