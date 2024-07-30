Сожгли военные и волонтерские авто под Киевом: задержаны приспешники РФ
Служба безопасности и Национальная полиция задержали незамужнюю пару, которая по заданию России поджигала военные и волонтерские автомобили в Киевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
По материалам дела, для уничтожения автотранспорта украинских защитников оккупанты привлекли 25-летнего жителя Черкасской области и его 20-летнюю сожительницу, которые искали в интернете быстрого заработка.
В начале июля 2024 на их "резюме" ответил представитель страны-агрессора и предложил им деньги в обмен на уничтожение автомобилей ВСУ. Коммуникация между куратором и фигурантами проходила в анонимном чате популярного мессенджера.
Для выполнения враждебной задачи фигуранты прибыли в один из поселков в окрестностях Киева, где подыскивали места парковки военных авто. После обнаружения трех потенциальных целей они сфотографировали их и отправили "на согласование" своему куратору.
После его команды пара прибыла в определенное время на "нужные" локации, где в одну ночь пыталась уничтожить сразу три авто: служебный минивэн ВСУ, а также микроавтобус и внедорожник, которые были завезены волонтерами в Украину для передачи Силам обороны.
Находясь на месте преступления, фигуранты снимали возгорание автотранспорта для дальнейшей передачи "отчета" куратору.
Сотрудники Службы безопасности и Национальной полиции задержали обоих злоумышленников за считанные часы "по горячим следам". У задержанных изъята зажигательная смесь и мобильные телефоны, через которые они получали инструкции от агрессора.
Следователи Службы безопасности сообщили обоим фигурантам о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.
Не первый случай
Напомним, недавно СБУ совместно с Национальной полицией задержали в Одессе шестерых молодых людей. Их обвиняют в поджоге авто Сил обороны по заказу ФСБ.
Также во Львове сотрудники полиции задержали двух человек, которые за "быстрые" и "легкие" деньги жгли авто военнослужащих.
В Ровно также был задержан мужчина, который занимался поджогом автомобилей украинских солдат.
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