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У Вінниці затримали іноземця, який готував підпали автомобілів ЗСУ за завданням ФСБ

Ілюстративне фото (Facebook)
Автор: Валерія Поліщук

Служба безпеки України та Національна поліція затримали у Вінниці іноземця, який за завданням ФСБ Росії готував нову серію підпалів автомобілів Сил оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зловмисник, який прибув з сусідньої країни, мав завдання здійснити підпали службових автомобілів Збройних сил України. Ці транспортні засоби, які раніше були задіяні на фронті, проходять технічне обслуговування в Вінниці.

Російська спецслужба "відрядила" агента до України для виконання ворожого завдання. Після прибуття до Вінниці іноземець оселився у знайомого і самостійно розпочав пошуки військових авто.

Щоб знайти ціль, зловмисник вночі відвідав СТО, де знаходився позашляховик українських захисників. Спочатку він сфотографував автомобіль, щоб погодити його з російським куратором. Після отримання інструкцій від ФСБ, агент придбав дві каністри з бензином і підпалив військовий автомобіль.

Для отримання додаткової "оплати" від окупантів, іноземець знімав процес загоряння на камеру свого телефону. Це відео ФСБ планувала використовувати в інформаційно-психологічних спецопераціях для розхитування ситуації в прикордонному регіоні.

Після цього планувалося продовження серії підпалів на території Вінниці. Однак співробітники СБУ затримали зловмисника по "гарячих слідах". У нього вилучено саморобну запалювальну суміш, мобільні телефони та банківські картки, що підтверджують його співпрацю з російськими спецслужбами.

Наразі слідчі СБУ повідомили іноземцю про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань). Зловмисник перебуває під вартою і йому загрожує до 8 років тюрми.

Фото: У Вінниці затримали іноземця, який готував підпали автомобілів ЗСУ за завданням ФСБ (t.me/SBUkr)

Підпали автомобілів військових

СБУ та Нацполіція раніше затримали чоловіка і жінку, які підпалили військові та волонтерські автомобілі у Київській області на замовлення Росії.

Крім того, в Одесі затримали групу з шести молодих людей, яких підозрюють у підпалах автомобілів Сил оборони за завданням ФСБ.

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