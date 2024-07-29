В Одессе задержали курьеров по подозрению в поджоге военных авто по заказу ФСБ

СБУ совместно с Национальной полицией задержали в Одессе шестерых молодых людей. Их обвиняют в поджоге авто Сил обороны по заказу ФСБ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

"За две недели злоумышленники пытались уничтожить более 15 служебных внедорожников", - заявили в СБУ.

В результате спецоперации задержали одесситов в возрасте от 18 до 24 лет, работавших курьерами популярного сервиса доставки еды.

По данным СБУ, в поле зрения ФСБ они попали в качестве активных пользователей Телеграм-каналов по поиску заработка, где оставляли свои резюме. В одном из таких чатов им ответил представитель российской спецслужбы и предложил деньги в обмен на уничтожение автомобилей украинских воинов.

"Фигуранты "замыкались" на одного куратора из ФСБ, а во время совершения преступления действовали преимущественно в паре. Например, один поджигал, другой - снимал это на видео. Работая под "прикрытием" курьерской доставки на собственных скутерах объезжали город, где устанавливали адреса парковки автомобилей Сил обороны. Затем они отправляли фото потенциальных целей своему российскому куратору для согласования", - заявили в СБУ.

По данным СБУ, после команды от ФСБ молодые люди ночью прибывали в паркомест военных авто, обливали их легковоспламеняющейся смесью и поджигали.

Сотрудники СБУ задокументировали деятельность молодых людей. У задержанных изъяты самодельные зажигательные смеси и мобильные телефоны с поличным.

В настоящее время всем шестерым фигурантам доложено о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и другим военным формированиям). Они находятся под стражей, им грозит до 8 лет тюрьмы.