В Виннице толпа "штурмовала" пункт сбора военнообязанных: что говорят в ТЦК

Вечером 1 августа вблизи временного пункта сбора военнообязанных в Виннице возник конфликт между группой гражданских и сотрудниками ТЦК.

По данным ТЦК, в тот день на территорию пункта доставили группу военнообязанных для прохождения медицинских осмотров в рамках мобилизационных мероприятий.

Впоследствии неподалеку собрались гражданские, которые, по словам учреждения, вели себя агрессивно.

В частности, по информации, зафиксированы попытки незаконно проникнуть на территорию объекта, повреждение имущества и нарушение общественного порядка.

На место происшествия вызвали Национальную полицию. Силовики вмешались в ситуацию и обеспечили правопорядок.

В ТЦК отметили, что действуют в рамках действующего законодательства и взаимодействуют с правоохранителями.

В то же время призвали граждан к взаимоуважению и соблюдению правовых норм.