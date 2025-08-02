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В Виннице толпа "штурмовала" пункт сбора военнообязанных: что говорят в ТЦК

Суббота 02 августа 2025 10:11
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В Виннице толпа "штурмовала" пункт сбора военнообязанных: что говорят в ТЦК Фото: В Виннице произошел конфликт возле ТЦК (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Вечером 1 августа вблизи временного пункта сбора военнообязанных в Виннице возник конфликт между группой гражданских и сотрудниками ТЦК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Винницкий областной ТЦК и СП.

По данным ТЦК, в тот день на территорию пункта доставили группу военнообязанных для прохождения медицинских осмотров в рамках мобилизационных мероприятий.

Впоследствии неподалеку собрались гражданские, которые, по словам учреждения, вели себя агрессивно.

В частности, по информации, зафиксированы попытки незаконно проникнуть на территорию объекта, повреждение имущества и нарушение общественного порядка.

На место происшествия вызвали Национальную полицию. Силовики вмешались в ситуацию и обеспечили правопорядок.

В ТЦК отметили, что действуют в рамках действующего законодательства и взаимодействуют с правоохранителями.

В то же время призвали граждан к взаимоуважению и соблюдению правовых норм.

Что произошло

В Виннице 1 августа военные ТЦК доставили около 100 мужчин на стадион "Локомотив" для мобилизационных мероприятий.

Впоследствии туда прибыли родственники, которые требовали освобождения задержанных. Вечером люди взломали дверь на стадион, а ночью произошли столкновения с правоохранителями.

В Нацполиции сообщили, что конфликт начался после задержания одного из мужчин, которого разыскивали за уклонение от службы.

Позже на место прибыли активисты и родственники, которые требовали его отпустить и вступили в конфликт с военными.

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ТЦК Война в Украине Мобилизация в Украине
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