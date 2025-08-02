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У Вінниці натовп "штурмував" пункту збору військовозобов’язаних: що кажуть у ТЦК

Субота 02 серпня 2025 10:11
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У Вінниці натовп "штурмував" пункту збору військовозобов’язаних: що кажуть у ТЦК Фото: У Вінниці стався конфлікт біля ТЦК (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Увечері 1 серпня поблизу тимчасового пункту збору військовозобов’язаних у Вінниці виник конфлікт між групою цивільних та співробітниками ТЦК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вінницький обласний ТЦК та СП.

За даними ТЦК, того дня на територію пункту доставили групу військовозобов’язаних для проходження медичних оглядів у межах мобілізаційних заходів.

Згодом неподалік зібралися цивільні, які, за словами установи, поводилися агресивно.

Зокрема за інформацією, зафіксовано спроби незаконно проникнути на територію об'єкта, пошкодження майна та порушення громадського порядку.

На місце події викликали Національну поліцію. Силовики втрутилися в ситуацію і забезпечили правопорядок.

У ТЦК наголосили, що діють у межах чинного законодавства і взаємодіють із правоохоронцями.

Водночас закликали громадян до взаємоповаги та дотримання правових норм.

Що сталося

У Вінниці 1 серпня військові ТЦК доставили близько 100 чоловіків на стадіон "Локомотив" для мобілізаційних заходів.

Згодом туди прибули родичі, які вимагали звільнення затриманих. Увечері люди зламали двері до стадіону, а вночі відбулися сутички з правоохоронцями.

У Нацполіції повідомили, що конфлікт розпочався після затримання одного з чоловіків, якого розшукували за ухилення від служби.

Пізніше на місце прибули активісти та родичі, які вимагали його відпустити й вступили в конфлікт з військовими.

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