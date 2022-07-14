Кількість жертв удару по Вінниці знову зросла, ідентифікували лише 6

Станом на 17:00 у Вінниці виявили тіла 22 загиблих. Лише 6-х з них наразі вдалося ідентифікувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Нацполіції України Ігора Клименка .

Для встановлення осіб загиблих можуть знадобитися ДНК-експертизи, тож слідчі просять прямих родичів (рідні батьки та діти) зниклих безвісти вийти на зв'язок та здати біологічні зразки. Номери гарячої лінії: 050-222-03-26 або 59-42-00.

Двох розшукуваних осіб поліцейські знайшли серед поранених. На жаль, одного розшукуваного виявили серед загиблих.

Всього у списку зниклих безвісти внаслідок ракетних ударів по Вінниці залишаються 39 осіб.

Крім того, ушкоджень різних ступенів тяжкості зазнали близько сотні людей.

Ударами пошкоджено більше 50 будівель різного призначення та понад 40 автомобілів.

"Поліцейські перекрили та взяли під охорону цей район, щоб правоохоронці мали змогу ретельно зібрати необхідні докази воєнних злочинів Російської Федерації та вберегти вцілілі приміщення від можливих мародерів", - заявив Клименко.