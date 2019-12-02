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Поліція вилучила в Маріуполі наркотиків на 1,5 млн гривень

Новини » Надзвичайні події     02.12.2019 - 15:02
Поліція вилучила в Маріуполі наркотиків на 1,5 млн гривень
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Частина наркотиків йшла на окуповану територію

Поліцейські викрили мережу наркоторговців у Маріуполі та вилучили наркотиків на 1,5 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

Зазначається, що правоохоронці встановили 11 осіб віком від 35 до 62 років, які збували наркотики, прекурсори та психотропи на території Маріуполя.

Ініціатор створив систему збуту наркотиків, яка складалася з кількох дилерських рівнів. Частина наркотику йшла на тимчасово окуповану територію, де в організатора існувала ще одна своя дилерська мережа. Місце проведення "угоди" постійно змінювали, для зв’язку використовували свій шифр.

Поліцейські одночасно провели 15 обшуків, в ході яких вилучили шість видів заборонених речовин. Вартість наркотиків за цінами "чорного" ринку сягає 1,5 млн гривень. У лідера групи виявили також пістолети, патрони та протитанкову гранату.

Фото: проведення обшуків та затримань (facebook.com/UA.National.Police)

Наразі сім учасників угрупування затримано в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

РБК-Україна писало, що в автомобілі із будівельними матеріалами, який був затриманий на пункті пропуску "Ужгород", містилося 374 кілограми наркотиків.

Нагадаємо, на минулому тижні ДБР затримало інспектора тренінгового центру Головного управління Національної поліції в Харківській області, який продавав наркотичні речовини.

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