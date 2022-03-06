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У Вінниці російські війська обстріляли аеропорт

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Вінниця, Неділя 06 березня 2022 14:02
У Вінниці російські війська обстріляли аеропорт Фото: у Вінниці завдали ракетного удару по аеропорту (t me UA_National_Police)
Автор: Анна Шиканова

У Вінниці російські війська обстріляли аеропорт. На кадрах відео видно кілька ударів і вогонь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сухопутних військ ЗСУ.

Повідомляється, що російські окупанти завдали ракетного удару по аеропорту у Вінниці. На кадрах видно, що нанесено кілька ударів. Є сильний спалах вогню. Ймовірно, почалася пожежа.

Очевидці кажуть, що удар припав по Гавришівці, де розташований аеропорт Вінниця. За попередніми даними, по Гавришівці вдарили чотири ракети.

Про постраждалих поки не повідомляється.

"Вінничани, у нас погана новина. В результаті ракетних обстрілів, в район Гавришівки було потрапляння у військовий об'єкт", - повідомив начальник Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов.

В результаті вибухів сталася пожежа. Зараз працюють служби ДСНС.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що російські війська завдали удару по аеродрому в Старокостянтинові Хмельницької області.

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