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Російські війська вдарили по аеродрому в Хмельницькій області

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Хмельницька область, Неділя 06 березня 2022 13:46
Російські війська вдарили по аеродрому в Хмельницькій області Фото: у Старокостянтинові обстріляли аеродром (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

По аеродрому в Старокостянтинові Хмельницької області завдали ракетних ударів ввечері 5 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг начальника військової адміністрації Хмельницької області Сергія Гамалія.

Повідомляється, що ввечері був здійснений ракетний удар на аеродром у Старокостянтинові. Кількість ракет і масштаби руйнувань ще встановлюються. За попередніми даними, поранено три людини.

"Сьогодні вночі удари завдали по місту Старокостянтинів. Точна кількість ракетних ударів буде відомо пізніше. Річ у тому, що кілька ракет було збито, деякі потрапили в сам аеродром. Наразі відомо про трьох поранених. Також зараз продовжують розбирати завали. Пізніше ми повідомимо, чи є у нас втрати", - сказав Сергій Гамалій.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явилося відео російського удару під час евакуації з Ірпеня.

А також повідомляли про те, що у Київській ОДА назвали найнебезпечніші напрямки в області.

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