Російські війська вдарили по аеродрому в Хмельницькій області
По аеродрому в Старокостянтинові Хмельницької області завдали ракетних ударів ввечері 5 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг начальника військової адміністрації Хмельницької області Сергія Гамалія.
Повідомляється, що ввечері був здійснений ракетний удар на аеродром у Старокостянтинові. Кількість ракет і масштаби руйнувань ще встановлюються. За попередніми даними, поранено три людини.
"Сьогодні вночі удари завдали по місту Старокостянтинів. Точна кількість ракетних ударів буде відомо пізніше. Річ у тому, що кілька ракет було збито, деякі потрапили в сам аеродром. Наразі відомо про трьох поранених. Також зараз продовжують розбирати завали. Пізніше ми повідомимо, чи є у нас втрати", - сказав Сергій Гамалій.
Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з'явилося відео російського удару під час евакуації з Ірпеня.
А також повідомляли про те, що у Київській ОДА назвали найнебезпечніші напрямки в області.
Всі оперативні новини про події в Україні - читайте у нашій онлайн-трансляції.