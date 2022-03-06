Російські війська вдарили по аеродрому в Хмельницькій області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг начальника військової адміністрації Хмельницької області Сергія Гамалія.

Повідомляється, що ввечері був здійснений ракетний удар на аеродром у Старокостянтинові. Кількість ракет і масштаби руйнувань ще встановлюються. За попередніми даними, поранено три людини.

"Сьогодні вночі удари завдали по місту Старокостянтинів. Точна кількість ракетних ударів буде відомо пізніше. Річ у тому, що кілька ракет було збито, деякі потрапили в сам аеродром. Наразі відомо про трьох поранених. Також зараз продовжують розбирати завали. Пізніше ми повідомимо, чи є у нас втрати", - сказав Сергій Гамалій.

Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!