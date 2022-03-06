В Виннице российские войска обстреляли аэропорт. На кадрах видео видно несколько ударов и огонь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сухопутных войск ВСУ.

Сообщается, что российские оккупанты нанесли ракетный удар по аэропорту в Виннице. На кадрах видно, что нанесено несколько ударов. Есть сильная вспышка огня. Вероятно, начался пожар.

Очевидцы говорят, что удар пришелся по Гавришевке, где расположен аэропорт Винница. По предварительным данным, по Гавришевке ударили четыре ракеты.

О пострадавших пока не сообщается.

"Винничане, у нас нехорошая новость. В результате ракетных обстрелов, в район Гавришевки было попадание в военный объект", – сообщил начальник Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

В результате взрывов произошел пожар. В настоящее время работают службы ГСЧС.

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