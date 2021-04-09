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Порушили карантин: у Києві закрили чотири ресторани

Новость на русском → Київ, П'ятниця 09 квітня 2021 16:42
Порушили карантин: у Києві закрили чотири ресторани Фото: у Києві пройшли карантинні рейди (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві вчора, 8 квітня, правоохоронці та Держспоживслужба провели карантинні рейди столичними закладами. Правоохоронці склали чотири адмінпротоколи за фактом порушення карантину.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

Рейдові групи вчора перевірили 12 нічних закладів та зачинили 4 ресторани, які працювали з порушенням карантинних обмежень. Зачинитися довелося наступним закладам:

  • ресторан "Passenger gastro bar" на вулиці Саксаганського, 33/35;
  • ресторан "Nam Modern Vietnamese Cuisine" на вулиці Великій Васильківській, 48;
  • ресторан "Shah-Plov" на вулиці Антоновича, 72;
  • ресторан-піцерія "Mister Cat" на Голосіївському проспекті, 132.

Правоохоронці склали чотири адмінпротоколи за статтею 44-3 КУпАП. Стаття передбачає покарання у вигляді накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від 2 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, Київ перебуває у "червоній" зоні карантину, де ресторанам та кафе дозволяється працювати тільки навинос та у режимі доставки. Разом з тим у Києві діють додаткові обмеження карантину.

Крім того, вчора мер міста Віталій Кличко розповів, чи буде Київ продовжувати дію посиленого карантину.

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