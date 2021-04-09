Порушили карантин: у Києві закрили чотири ресторани

У Києві вчора, 8 квітня, правоохоронці та Держспоживслужба провели карантинні рейди столичними закладами. Правоохоронці склали чотири адмінпротоколи за фактом порушення карантину .

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація .

Правоохоронці склали чотири адмінпротоколи за статтею 44-3 КУпАП. Стаття передбачає покарання у вигляді накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від 2 до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Рейдові групи вчора перевірили 12 нічних закладів та зачинили 4 ресторани, які працювали з порушенням карантинних обмежень. Зачинитися довелося наступним закладам:

Нагадаємо, Київ перебуває у "червоній" зоні карантину, де ресторанам та кафе дозволяється працювати тільки навинос та у режимі доставки. Разом з тим у Києві діють додаткові обмеження карантину.

Крім того, вчора мер міста Віталій Кличко розповів, чи буде Київ продовжувати дію посиленого карантину.