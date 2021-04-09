Перевищила число гостей на ювілеї. Прем'єра Норвегії оштрафували за порушення карантину

Прем'єра оштрафували на 20 тисяч крон (близько 65 тисяч грн). Глава уряду відзначала ювілей 24 лютого. Її сім'я збиралася два дні поспіль у курортному місті Гейло: спочатку в ресторані, а потім у квартирі.

З'ясувалося, що на вечірках було на три людини більше дозволеного максимуму в десять осіб.

У поліції заявили, що зазвичай штрафи за таке не виписують. Однак, оскільки мова йде про прем'єр-міністра, "порахували за доцільне відреагувати покаранням, щоб підтримати довіру суспільства до правил інфекційного контролю".

Сульберг вибачилася за те, що сталося, і пообіцяла сплатити штраф, тому що це важливо робити "нарівні з іншими людьми".

Чоловіка прем'єра, який організовував вечірку, поліція вирішила не штрафувати, як і ресторан, в якому відзначали ювілей.