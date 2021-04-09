Перевищила число гостей на ювілеї. Прем'єра Норвегії оштрафували за порушення карантину
Поліція Норвегії оштрафувала прем'єр-міністра країни Ерну Сульберг. Вона порушила карантинні правила при святкуванні 60-річчя.
Про це повідомляє телеканал NRK.
Прем'єра оштрафували на 20 тисяч крон (близько 65 тисяч грн). Глава уряду відзначала ювілей 24 лютого. Її сім'я збиралася два дні поспіль у курортному місті Гейло: спочатку в ресторані, а потім у квартирі.
З'ясувалося, що на вечірках було на три людини більше дозволеного максимуму в десять осіб.
У поліції заявили, що зазвичай штрафи за таке не виписують. Однак, оскільки мова йде про прем'єр-міністра, "порахували за доцільне відреагувати покаранням, щоб підтримати довіру суспільства до правил інфекційного контролю".
Сульберг вибачилася за те, що сталося, і пообіцяла сплатити штраф, тому що це важливо робити "нарівні з іншими людьми".
Чоловіка прем'єра, який організовував вечірку, поліція вирішила не штрафувати, як і ресторан, в якому відзначали ювілей.
Як писало РБК-Україна, в кінці березня стало відомо, що Сольберг можуть оштрафувати за проведення вечірки.
Нагадаємо, в кінці березня Норвезька інститут охорони здоров'я прийняв рішення продовжити обмеження на вакцинацію від коронавірусу препаратом AstraZeneca. Рішення про використання вакцини розглянуть до 15 квітня.