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У Вінниці у екс-військового у гаражі знайшли арсенал боєприпасів

Новини » Надзвичайні події    22.03.2019 - 20:48
У Вінниці у екс-військового у гаражі знайшли арсенал боєприпасів
Фото: вилучені боєприпаси (facebook.com/Олег Сенюк)

Колишнього військовослужбовця затримали

Військова прокуратура у Вінниці затримала екс-військового з арсеналом боєприпасів із зони ООС. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на військового прокурора Центрального регіону України Олега Сенюка в Facebook

Повідомляється, що у власному гаражі у Вінниці боєць незаконно зберігав 4 гранати Ф-1, 2 гранати РГД-5, понад 600 набоїв до автоматичної зброї різних калібрів та 7 магазинів до автомату АК-74. Колишній старший сержант-контрактник вивіз цей арсенал із зони проведення Операції об‘єднаних сил, де проходив військову службу в 2018 році.

Фото: вилучені боєприпаси (facebook.com/Олег Сенюк)

Факт зберігання боєприпасів викрито та задокументовано під час санкціонованого судом обшуку за процесуального керівництва військової прокуратури Вінницького гарнізону слідчими УСБУ Вінничини.

"Підозрюваного затримали, а викрадену зброю - вилучили. Щоб установити для чого військовий зберігав смертельний арсенал зараз проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії", - написав Сенюк.

Наразі вирішується питання про оголошення екс-бійцю ООС повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу. За незаконне поводження зі зброєю йому загрожує позбавлення волі на строк від 2 до 5 років. Готується клопотання про тримання підозрюваного під вартою.

РБК-Україна писало, що в місті Чугуїв (Харківська область) правоохоронці затримали під час збуту чоловіка, який намагався продати вибухівку та боєприпаси. 

Раніше у Здолбунівському районі Рівненській області працівники Служби безпеки України (СБУ) з протидії незаконному обігу зброї та поліцейські виявили схованку з військовими засобами ураження.

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