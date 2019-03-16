ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Рівненській обл. в нежитловому будинку виявили арсенал зброї

Новини » Надзвичайні події    16.03.2019 - 20:50
У Рівненській обл. в нежитловому будинку виявили арсенал зброї
Фото: вилучений арсенал зброї (facebook.com/SecurSerUkraine)

У схованці зберігались гранатомети, гранати та патрони

У Здолбунівському районі Рівненській області працівники Служби безпеки України (СБУ) з протидії незаконному обігу зброї та поліцейські виявили схованку з військовими засобами ураження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що схрон знаходився в одному з нежитлових приміщень селища.

"Зі схованки правоохоронці вилучили гранатомет РПГ-26, чотирнадцять гранат Ф-1, одну гранату РГД-5 та шістдесят патронів калібру 7,62 мм. Виявлені засоби ураження направлені на експертизу", - повідомили в СБУ.

Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення причетних осіб до відповідальності. Правоохоронцями було відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Маріуполі в гаражі виявили великий арсенал зброї. При проведенні санкціонованих обшукових заходів у гаражному приміщенні, що у Кальміуському районі Маріуполя, правоохоронці виявили автомат, 2 пістолети, автомат-кулемет, 2 гранатомети, 10 гранат, 4 кілограми пластиду та більше 6 тисяч набоїв різного калібру.

В Рівненській області затримали військовослужбовця за збут вибухових речовин В Рівненській області 3 громади перейшли в ПЦУ
Новини України Рівненська областьарсенал оружия
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся