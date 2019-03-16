У Рівненській обл. в нежитловому будинку виявили арсенал зброї

Фото: вилучений арсенал зброї (facebook.com/SecurSerUkraine)

У схованці зберігались гранатомети, гранати та патрони

У Здолбунівському районі Рівненській області працівники Служби безпеки України (СБУ) з протидії незаконному обігу зброї та поліцейські виявили схованку з військовими засобами ураження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що схрон знаходився в одному з нежитлових приміщень селища.

"Зі схованки правоохоронці вилучили гранатомет РПГ-26, чотирнадцять гранат Ф-1, одну гранату РГД-5 та шістдесят патронів калібру 7,62 мм. Виявлені засоби ураження направлені на експертизу", - повідомили в СБУ.

Наразі тривають невідкладні слідчо-оперативні дії для притягнення причетних осіб до відповідальності. Правоохоронцями було відкрите кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Маріуполі в гаражі виявили великий арсенал зброї. При проведенні санкціонованих обшукових заходів у гаражному приміщенні, що у Кальміуському районі Маріуполя, правоохоронці виявили автомат, 2 пістолети, автомат-кулемет, 2 гранатомети, 10 гранат, 4 кілограми пластиду та більше 6 тисяч набоїв різного калібру.