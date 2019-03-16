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В Харківській обл. затримали торговця боєприпасами та вибухівкою

Новини » Надзвичайні події    16.03.2019 - 22:20
В Харківській обл. затримали торговця боєприпасами та вибухівкою
Фото: вилучений арсенал (npu.gov.ua)

Правоохоронці вилучили корпуса гранат, гранатометні постріли, порохові заряди та патрони

В місті Чугуїв (Харківська область) правоохоронці затримали під час збуту чоловіка, який намагався продати вибухівку та боєприпаси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції.

Повідомляється, що правоохоронцями було вилучено 15 корпусів ручних гранат Ф-1 та РГН, 15 підривачів до ручних гранат типу "УЗГРМ" та "УДЗ", 5 гранатометних пострілів, 5 порохових зарядів, 728 патронів калібру 5,45 мм, 2 підривача до мін та 10 тис. гривень, отриманих за збут.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, що передбачає покарання до 7 років позбавлення волі.

"На даний час йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - додали правоохоронці.

 

Фото: вилучений арсенал (npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у Рівненській обл. в нежитловому будинку виявили арсенал зброї. Зі схованки правоохоронці вилучили гранатомет РПГ-26, чотирнадцять гранат Ф-1, одну гранату РГД-5 та шістдесят патронів калібру 7,62 мм.

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