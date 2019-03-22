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В Виннице у экс-военного нашли в гараже арсенал боеприпасов

Новости » Происшествия    22.03.2019 - 20:48
В Виннице у экс-военного нашли в гараже арсенал боеприпасов
Фото: изъятые боеприпасы (facebook.com/Олег Сенюк)

Бывшего военнослужащего задержали

Военная прокуратура в Виннице задержала экс-военного с арсеналом боеприпасов из зоны ООС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на военного прокурора Центрального региона Украины Олега Сенюка Facebook.

Сообщается, что в собственном гараже в Виннице боец незаконно хранил 4 гранаты Ф-1, 2 гранаты РГД-5, более 600 патронов к автоматическому оружию различных калибров и 7 магазинов к автомату АК-74. Бывший старший сержант-контрактник вывез этот арсенал из зоны проведения Операции объединенных сил, где проходил военную службу в 2018 году.

Фото: изъятые боеприпасы (facebook.com/Олег Сенюк)

Факт хранения боеприпасов выявлен и задокументирован во время санкционированного судом обыска при процессуальном руководстве военной прокуратуры Винницкого гарнизона следователями УСБУ в Винницкой области.

"Подозреваемого задержали, а похищенное оружие - изъяли. Чтобы установить для чего военный хранил смертельный арсенал сейчас проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия", - написал Сенюк.

Сейчас решается вопрос об объявлении экс-бойцу ООС уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса. За незаконное обращение с оружием ему грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет. Готовится ходатайство о содержании подозреваемого под стражей.

РБК-Украина писало, что в городе Чугуев (Харьковская область) правоохранители задержали во время сбыта мужчину, который пытался продать взрывчатку и боеприпасы.

Ранее в Здолбуновском районе Ровенской области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) по противодействию незаконному обороту оружия и полицейские обнаружили тайник с военными средствами поражения.

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Новости Украины Винницаарсенал оружия
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