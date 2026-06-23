Нацгвардейцы теперь могут вернуться из СЗЧ через "Армія+", но срок ограничен
Военнослужащие Национальной гвардии Украины, самовольно покинувшие воинскую часть до 12 июня 2026 года включительно, теперь могут вернуться на службу через приложение "Армія+".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
Главное:
- Новая функция в "Армія+": Военнослужащие НГУ, самовольно покинувшие часть до 12 июня 2026 года включительно, теперь могут подать рапорт на возвращение в цифровом формате через приложение.
- Право выбора подразделения: При оформлении электронного рапорта гвардейцы могут самостоятельно выбрать новую воинскую часть.
- Ограниченные сроки действия: Воспользоваться возможностью упрощенного возврата необходимо до 20 сентября 2026 года включительно.
- Быстрая процедура и деньги: Воинская часть рассматривает цифровую заявку до 4 дней.
- Сопровождение и горячие линии: Консультацию можно получить на линии Минобороны или в рекрутинговых центрах: "Азов" и "Хартия".
В ведомстве пояснили, что новый механизм уже действует для военнослужащих Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта, а теперь распространяется на бойцов Национальной гвардии.
Военные могут самостоятельно выбрать новое подразделение для прохождения службы и получить сопровождение контакт-центра на всех этапах возврата.
В то же время программа имеет ограниченный срок действия. Для участия необходимо подать рапорт до 20 сентября 2026 года включительно.
Как подать рапорт через "Армія+"
Для возвращения на службу военнослужащему нужно подать рапорт через приложение "Армія+".
При оформлении документа необходимо:
- выбрать новую воинскую часть со списка подразделений НГУ;
- указать желаемое направление службы и опыт;
- добавить рекомендательное письмо от выбранной части;
- прикрепить документ, подтверждающий прохождение службы в Национальной гвардии.
После этого рапорт автоматически поступает на рассмотрение командования НГУ.
Что происходит после подачи заявки
По данным Минобороны, воинская часть рассматривает рапорт в течение четырех суток. Уведомление о решении военнослужащий получит непосредственно в приложении.
При согласовании рапорта готовится приказ командующего Национальной гвардии о переводе. На это отводится до трех суток после принятия положительного решения.
После появления в "Армія+" сообщения о готовности приказа военный должен прибыть в новую часть в течение двух суток.
В день прибытия его причисляют к спискам личного состава. С этого момента возобновляется выплата денежного обеспечения и все другие виды обеспечения.
Где можно получить консультацию
Для военнослужащих, планирующих вернуться на службу после СЗЧ, работает контакт-центр поддержки.
Также консультации можно получить по коротким номерам :
- 4308 - горячая линия рекрутингового центра "Азов";
- 3333 - горячая линия рекрутингового центра "Хартия".
Кроме того, по вопросам возвращения на службу работает горячая линия Министерства обороны Украины по номеру 0800605100. Она доступна ежедневно с 09:00 до 20:00.
В Минобороны подчеркнули, что специалисты сопровождают военнослужащих на всех этапах – от выбора нового подразделения до окончательного зачисления на службу.
Напомним, Кабинет министров ранее утвердил постановление №767, которым ввел экспериментальный проект для самовольно покинувших часть военнослужащих. Документ предусматривает 100-дневный льготный период для упрощенного возвращения к службе.
Кроме того, РБК-Украина подробно рассказывало о механизме возвращения через 1 центр рекрутинга Сухопутных войск. Он дает возможность военнослужащему самостоятельно выбрать новое место службы из утвержденного перечня и гарантирует защиту от перевода в другое подразделение без его согласия в течение шести месяцев.