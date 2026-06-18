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Главная » Жизнь » Общество

Не хватает стажа для пенсии? В ПФУ назвали сумму, за которую его можно докупить

06:30 18.06.2026 Чт
2 мин
Месяцев не хватает, а до пенсии уже недалеко? Есть способ исправить это
aimg Елена Чупровская
Не хватает стажа для пенсии? В ПФУ назвали сумму, за которую его можно докупить Фото: как докупить пенсионный стаж (facebook.com/kogupfu)
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Если до пенсионного возраста не хватает, то в Украине есть легальный способ его докупить, и сделать это можно даже онлайн.

Об этом в ответе на запрос РБК-Украина рассказала заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Татьяна Король.

Сколько стажа нужно для выхода на пенсию в 60 лет

В 2027 году для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 34 лет страхового стажа.

Если стажа не хватает, есть два варианта. Во-первых, можно подождать и выйти на пенсию позже: в 63 года требование снижается до 24 лет стажа, в 65 - до 15 лет, независимо от года достижения этого возраста.

Во-вторых, стаж можно добрать самостоятельно - через механизм добровольного страхования.

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Сколько стоит докупить один месяц стажа

В 2026 году минимальная сумма добровольного взноса, за которую засчитывается один полный месяц стажа, составляет 1 902,34 гривны. Это 22% от минимальной заработной платы.

Два способа добровольного страхования

Законом предусмотрены два механизма набора стажа:

  • Упрощенный - через Пенсионный фонд Украины. Онлайн-договор заключается через личный кабинет на портале ПФУ. Дает возможность набрать стаж в текущем периоде.
  • Через Государственную налоговую службу. Этот вариант позволяет докупить стаж не только сейчас, но и за прошлые годы. Договор заключается с ГНС.

В 2026 году докупить 1 месяц стажа за прошлые годы стоит 3804,68 грн.

Как сообщало РБК-Украина, пенсионный стаж за работу за рубежом зачисляют не всем. Все зависит от того, подписала ли Украина соглашение с конкретным государством. Официальное трудоустройство является обязательным условием для зачисления таких периодов.

Также мы писали о том, как ПФУ зачисляет стаж ветеранам войны. Год службы в зоне боевых действий приравнивается к трем годам обычного стажа.

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