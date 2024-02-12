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Виновные должны ответить. Кулеба отреагировал на скандал с порчей украинского зерна

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Україна)
Автор: Иван Носальский

Польша должна привлечь к ответственности своих фермеров, которые высыпали из грузовиков украинское зерно. Это нужно для сохранения дружественных отношений с Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу в Twitter.

Глава украинского МИД подчеркнул, что подобная порча украинского зерна на польской границе является недопустимой. 

"Любой фермер должен знать, сколько тяжелого труда требуется для производства зерна, особенно в военное время. Ради дружественных украинско-польских отношений виновные в этой провокации должны быть привлечены к ответственности", - добавил Кулеба. 

Скандал с зерном

Напомним, вчера, 12 февраля, польские фермеры остановили три грузовика на границе с Украиной, а затем высыпали оттуда на дорогу часть украинского зерна, которое предназначалось для экспорта. 

Реагируя на скандал, посол Украины в Польше Василий Зварыч заявил, что украинская сторона уже обратилась в полицию.

Дипломат отметил, что польская полиция открыла производство и приступила к необходимым процедурам. Украинские дипломаты находятся на прямой связи с водителями указанных грузовиков.

Более детально о скандале можете узнать в материале РБК-Украина

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МИД УкраиныПольшаДмитрий КулебаГраница с Украиной