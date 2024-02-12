Винні мають відповісти. Кулеба відреагував на скандал з псуванням українського зерна

Глава українського МЗС підкреслив, що подібне псування українського зерна на польському кордоні є неприпустимим.

"Будь-який фермер має знати, скільки важкої праці потрібно для виробництва зерна, особливо у воєнний час. Заради дружніх українсько-польських відносин винні у цій провокації мають бути притягнуті до відповідальності", - додав Кулеба.

Скандал із зерном

Нагадаємо, вчора, 12 лютого, польські фермери зупинили три вантажівки на кордоні з Україною, а потім висипали звідти на дорогу частину українського зерна, яке призначалося для експорту.

Реагуючи на скандал, посол України у Польщі Василь Зварич заявив, що українська сторона вже звернулася до поліції.

Дипломат зазначив, що польська поліція відкрила провадження та розпочала необхідні процедури. Українські дипломати перебувають на прямому зв'язку з водіями вказаних вантажівок.

Більш детально про скандал можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.