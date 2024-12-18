RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Истребители США перехватили возле Аляски российские самолеты Ту-95

Иллюстративное фото: Ту-95МС России был замечен возле Аляски (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российские военные самолеты были замечены во вторник, 17 декабря, в идентификационной зоне противовоздушной обороны Аляски. Они не входили в воздушное пространство США или Канады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование воздушно-космических сил Северной Америки.

Как отметили в ведомстве, российские самолеты действовали в зоне идентификации ПВО Аляски. Они оставались в международном воздушном пространстве и не входили в американское или канадское суверенное воздушное пространство.

"Такая российская активность в ADIZ на Аляске происходит регулярно и не рассматривается как угроза", - сказано в сообщении.

В то же время сами россияне рассказали, что возле Аляски летали их истребители Ту-95МС. Там заявили, что полет ракетоносителей был плановый. Стоит также заметить, что Ту-95МС - это именно те самолеты, которые РФ использует для масштабных ракетных ударов по территории Украины

Подробно о том, что известно об этих стратегических бомбардировщиках - читайте в материале РБК-Украина.

Ранее мы писали о том, что в июле американские и канадские истребители перехватили у побережья Аляски несколько российских и китайских бомбардировщиков.

А уже в августе американский катер береговой охраны обнаружил российское судно в пределах исключительной экономической зоны США возле Алеутских островов (Аляска).

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиТу-95Аляска