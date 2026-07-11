Истребители раздора: Хегсет отменил встречу с Нетаньяху из-за F-35 для Турции

Министр войны США Пит Хегсет отменил встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Переговоры сорвались на фоне планов Вашингтона реализовать современные истребители F-35 Турции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Глава Пентагона планировал провести переговоры на этой неделе, однако встреча не состоялась. Источник издания в израильских кругах сообщил об этом на условиях анонимности.
Хегсет также должен был встретиться с министром обороны Израиля Израилем Кацом. В центре внимания сторон был Иран, но сейчас график поездки изменен. Посольство США в Израиле официально не комментирует ситуацию.
Израильские чиновники категорически против вооружения Турции такими современными самолетами. Нетаньяху уже высказал свою позицию Дональду Трампу. Он считает, что такой шаг изменит расклад сил в регионе, ведь Турция поддерживает палестинцев.
В интервью CNN израильский премьер так и заявил:
"Передача F-35 разрушит баланс сил на Ближнем Востоке, поскольку у Турции есть агрессивные стремления".
Израиль опасается турецких амбиций, ведь Анкара давно критикует действия ЦАХАЛа в Газе, Ливане и Сирии. Также Турция обвиняет Израиль в попытках сорвать договоренности с Ираном.
Анкара давно хочет купить эти истребители пятого поколения у Штатов, но Вашингтон отказал в продаже после того, как Турция приобрела ПВО С-400 у РФ. Также Вашингтон наложил санкции на ведущую оборонную компанию Турции.
Но на недавнем саммите НАТО в Анкаре Дональд Трамп намекнул, что ограничения и на самолеты, и на "оборонку" будут сняты. Это вызвало отрицательную реакцию в Иерусалиме.
СМИ выяснили, что кроме того, что Турция по просьбе Трампа не вмешалась в конфликт в Иране на стороне Тегерана, так еще и продала российскую ПВО ОАЭ или Катару. Это очень понравилось Трампу, который заявил, что "пора снять ограничения с Турции", потому что США "не хотят вводить санкции против друзей".