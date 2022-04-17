"Не хочемо дратувати Росію": Молдова відмовилася продати Україні винищувачі МіГ-29
Уряд України на самому початку війни з Росією попросив Молдову продати винищувачі МіГ-29. Кишинів відмовив, заявивши, що "не хоче дратувати Росію".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання "Європейська правда".
За даними видання, після розпаду СРСР Молдові дісталися понад 30 винищувачів МіГ-29. Згодом більшу частину бойових літаків купили США, зірвавши таким чином плани Ірану їх придбати.
На сьогодні в Молдові залишилися шість Міг-29. За офіційною інформацією, літаки знаходяться в справному стані, але давно не піднімалися в повітря. При цьому Молдавська влада кілька разів оголошувала тендер на їх продаж, але жоден з них не увінчався успіхом.
Як повідомляє видання, з посиланням на власні джерела, в перші дні війни з Росією Україна звернулася до влади Молдови з пропозицією купити ці "Міги". Однак Кишинів відповів відмовою, пояснивши своє рішення "небажанням дратувати Росію".
Нагадавши, Словаччина може передати Україні винищувачі МіГ-29.
Зазначимо, раніше Міноборони США відхилило пропозицію Польщі про передачу винищувачів МіГ-29 Україна.
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