Игнат о поставках истребителей Украине: процесс сдвинулся с места

Готовность Польши и Словакии передать Украине МиГ-29 свидетельствуют, что процесс поставки истребителей Украине сдвинулся с места, однако Воздушным силам необходимы также более современные самолеты, такие как F-16.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Воздушных сил ВСУ Юрия Игната на брифинге в Медиацентре Украина-Укринформ .

"То, что передают авиационные комплексы, это хорошая новость с той точки зрения, что сдвинута с места передача боевой авиации. Так же как когда-то была сдвинута с места передача тяжелых ракетных систем, а также передача Украине танков", - сказал Игнат.

По его словам, в зависимости от состояния самолетов будет решаться вопрос об их применении.

"Любая помощь именно этой техникой для нас, безусловно, хорошие новости в плане того, что сможем усилить свою боеспособность", - отметил спикер.

Он также не исключает, что частично самолеты МиГ-29 могут быть использованы в качестве запчастей для имеющихся машин, ведь авиатехника изнашивается в результате активных боевых действий.

Игнат подчеркнул, что самолеты МиГ-29 производились еще в СССР, поэтому они морально и физически устарели. Они не имеют широкого спектра вооружения, которое могло бы эффективно противостоять врагу в воздухе и уничтожать наземные цели.

"Этот самолет использует старое советское вооружение. Нам нужны западные самолеты, такие как F-16, прежде всего для того, чтобы оградить наше небо от воздушного терроризма", - подчеркнул спикер.

По его словам, современные самолеты нужны для того, чтобы оттеснить российскую авиацию от границ, уничтожать логистические пути врага на временно оккупированной территории.