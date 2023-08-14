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Истребители Британии перехватили два российских бомбардировщика возле Шотландии

Иллюстративное фото: истребители Британии перехватили два российских бомбардировщика возле Шотландии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Британия сегодня, 14 августа, поднимала в воздух два истребителя Typhoon для перехвата российских бомбардировщиков.

Об этом сказано в заявлении Министерства обороны Британии, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Согласно данным ведомства, два британских истребителя следовали за двумя дальними противолодочными самолетами россиян Ту-142. Их могут применять для разведки. 

Самолеты страны-агрессора находились в международном воздушном пространстве к северу от Шетландских островов. 

Для дозаправки истребителей Британия также направила танкер Voyager, что позволило увеличить длительность их полета. 

Перехват российских самолетов

Напомним, сегодня, 14 августа, также стало известно, что военно-воздушные силы Дании перехватили два российских бомбардировщика, летевших "на территорию НАТО".

При этом только за июнь британские истребители перехватили более 20 российских самолетов, которые находились вблизи воздушного пространства Североатлантического альянса. 

 

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