Истребитель ВВС Нидерландов сбил российский "Шахед": обнародовано фотодоказательство

Истребитель F-35 Военно-воздушных сил Нидерландов сбил российский беспилотник "Шахед". Об этом свидетельствует оставленная военными отметка на борту самолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defensie.nl .

В качестве доказательства, издание обнародовало фотографию самолета, на корпусе которого нанесен значок российского ударного беспилотника.

Вероятно, дрон был сбит в воздушном пространстве Польши 10 сентября.

Джепело: отметка сбитого дрона "Шахед" на корпусе F-35 (defensie.nl)

Миссия ВВС Нидерландов в Польше

Истребители F-35 находятся в Польше с 1 сентября до 1 декабря для защиты территории НАТО.

Нидерландские летчики уже несколько раз участвовали в боевых вылетах, и один раз применили оружие для сбивания дронов РФ.

По словам министра обороны Нидерландов Рубена Брекелманса, "безрассудная агрессия России только усиливается".

"Разместив F-35 в Польше, Нидерланды демонстрируют, что вместе с союзниками наша страна остается неизменно наготове, поскольку восточная граница НАТО - это и наша граница безопасности", - сказал министр во время посещения нидерландского подразделения F-35.

Брекелманс подчеркнул, что Нидерланды решительно готовы защищать эту (восточную, - ред.) границу вместе со своими союзниками.