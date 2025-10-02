ua en ru
Чт, 02 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Истребитель ВВС Нидерландов сбил российский "Шахед": обнародовано фотодоказательство

Польша, Четверг 02 октября 2025 00:20
UA EN RU
Истребитель ВВС Нидерландов сбил российский "Шахед": обнародовано фотодоказательство Иллюстративное фото: истребитель F-35 (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Истребитель F-35 Военно-воздушных сил Нидерландов сбил российский беспилотник "Шахед". Об этом свидетельствует оставленная военными отметка на борту самолета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defensie.nl.

В качестве доказательства, издание обнародовало фотографию самолета, на корпусе которого нанесен значок российского ударного беспилотника.

Вероятно, дрон был сбит в воздушном пространстве Польши 10 сентября.

Истребитель ВВС Нидерландов сбил российский &quot;Шахед&quot;: обнародовано фотодоказательствоДжепело: отметка сбитого дрона "Шахед" на корпусе F-35 (defensie.nl)

Миссия ВВС Нидерландов в Польше

Истребители F-35 находятся в Польше с 1 сентября до 1 декабря для защиты территории НАТО.

Нидерландские летчики уже несколько раз участвовали в боевых вылетах, и один раз применили оружие для сбивания дронов РФ.

По словам министра обороны Нидерландов Рубена Брекелманса, "безрассудная агрессия России только усиливается".

"Разместив F-35 в Польше, Нидерланды демонстрируют, что вместе с союзниками наша страна остается неизменно наготове, поскольку восточная граница НАТО - это и наша граница безопасности", - сказал министр во время посещения нидерландского подразделения F-35.

Брекелманс подчеркнул, что Нидерланды решительно готовы защищать эту (восточную, - ред.) границу вместе со своими союзниками.

Атака российских дронов на Польшу

10 сентября около 20 российских ударных беспилотников вторглись в воздушное пространство Польши из России и Беларуси.

Воздушные силы Польши и стран-союзников по НАТО подняли авиацию и уничтожили 4 беспилотника.

Часть дронов целилась по логистическому хабу в Жешуве, через который происходят поставки оружия для Украины.

После обстрела, военные Польши обнаружили обломки 16 российских беспилотников.

Кроме того, были найдены обломки неизвестной ракеты и семи российских дронов, предварительно "Гербера".

По данным СМИ, российские "Шахеды" были сбиты ракетами стоимостью 400 тысяч евро за каждую пилотами истребителей F-35.

Также в СМИ сообщалось, что беспилотники якобы не были оснащены боевыми зарядами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Война в Украине Дрони
Новости
Лукашенко впервые засветил "Орешник": как выглядит пусковая установка (фото)
Лукашенко впервые засветил "Орешник": как выглядит пусковая установка (фото)
Аналитика
"Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Завидую тем, кто думает, что скоро конец войны": истории защитников от АТО и до сегодняшнего дня