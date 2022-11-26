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Тяжелые направления на Донбассе: военные сказали, что может серьезно повлиять на ход боев

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Донбасс, Суббота 26 ноября 2022 08:40
Тяжелые направления на Донбассе: военные сказали, что может серьезно повлиять на ход боев Фото: военные сказали, что может оказать серьезно повлиять на ход боев (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Ухудшение погодных условий может существенно приостановить атаки оккупантов на Бахмутском и Авдеевском направлении, которые являются одними из самых сложных на Донбассе. Что может значительно повлиять на ход боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого в эфире телемарафона.

"Несомненно, если будут большие дожди, туман и слякоть - это очень сильно притормозит атакующие действия любой стороны, соответственно на Бахмутском и Авдеевском направлении это приостановит атаки россиян", - говорит Череватый.

Он пояснил, что при ухудшении погоды сначала колесная техника уже фактически не может ходить по полям и некоторым дорогам (речь идет о БТР, автомобильной технике, подвозящей боеприпасы).

При этом, если так дальше будет продолжаться, трудно будет и гусеничной технике (танкам и БМП), которая является главной на поле боя в плане атакующих действий.

"Поэтому, несомненно, это (ухудшение погодных условий - ред.) может повлиять и очень серьезно на ход боевых действий", - подытожил Череватый.

Напомним, ранее уже военные заметили, что на востоке на некоторых участках фронта российские войска намного снизили свою интенсивность из-за погодных условий.

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