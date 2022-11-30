Оккупанты преувеличили "успехи" под Бахмутом. Аналитики ISW оценили ситуацию

Российские войска добились незначительных успехов в районе Бахмута. Оккупанты преувеличили свои "успехи" на фронте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики пишут, что некоторые российские военкоры делали необоснованные заявления о том, что российские войска прорвали линию обороны Украины к югу от Бахмута по трассе T0513 и продвинулись в сторону Часового Яра, что перерезало бы одну из двух оставшихся основных украинских наземных коммуникаций.

"Но маловероятно, что российские войска продвигались в том темпе, о котором сообщают российские источники", - заявили эксперты.

По их данным, кадры с геолокацией показывают, что российские войска незначительно продвинулись к юго-востоку от Бахмута.

"Такие утверждения, вероятно, являются частью российской информационной операции и являются преждевременными. Деградировавшие российские силы вокруг Бахмута вряд ли быстро поставят Бахмут под угрозу неминуемого окружения", - резюмировали аналитики.

Ключевые выводы аналитиков ISW

Министерство обороны Британии сообщило, что российские силы, вероятно, прекратили развертывание батальонных тактических групп (БТГ) за последние три месяца, что подтверждает предыдущие оценки ISW.

Российские силы продолжали обороняться от украинских контрнаступательных операций в районе Сватово.

Российские войска продолжали ограниченные наземные атаки к западу от Кременной, чтобы восстановить утраченные позиции.

Российские силы нанесли наземные удары в районе Северска и Авдеевки, а также на западе Донецкой области.

Российские силы продолжали укреплять оборонительные позиции на востоке Херсонской области, в то время как украинские силы продолжали наносить удары по скоплениям российских войск на юге.

Российские силы продолжали бороться с устаревшим оборудованием и нехваткой местного персонала на фоне официальных действий, свидетельствующих о вероятной второй волне мобилизации.

Независимое расследование показало, что Россия могла переправить тысячи украинских заключенных из исправительных колоний на оккупированной Украине в Россию после вывода войск с западного берега Херсонской области.

В период с 27 по 28 ноября различные российские источники распространяли сообщения о том, что "ЧВК Вагнера" и другие российские силы также прорвали оборонительные рубежи ВСУ и проводят зачистки в Курдюмовке (13 км юго-западнее Бахмута), Клещиевке (7 км юго-восточнее Бахмута), Андреевке (10 км юго-западнее Бахмута), Зеленополье (13 км южнее Бахмута), Подгородном (5 км северо-восточнее Бахмута) и Спорное (30 км северо-восточнее Бахмута) с намерением окружить Бахмут с юга и востока.

При этом визуальных подтверждений проникновения российских войск в указанные населенные пункты, за исключением Озеряновки, Институт изучения войны не наблюдал.

Напомним, ISW сообщал, что войска РФ 28 ноября продвинулись к югу от Бахмута. На кадрах с геолокацией видно, как украинские беспилотники наносят удары по российским войскам в Озеряновке, в 15 км юго-западнее Бахмута.

В ВСУ сообщили, что пресекают попытки оккупантов сосредоточить усилия для мощного удара.

Ухудшение погодных условий может существенно приостановить атаки оккупантов на Бахмутском и Авдеевском направлении, которые являются одними из самых сложных на Донбассе. Что может значительно повлиять на ход боевых действий.

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