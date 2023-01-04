"Виноват Макрон". Рогозин хочет послать лидеру Франции осколок, вытянутый из его спины

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон причастен к его ранению в оккупированном Донецке. Он просит послать политику обломок, который вытащили из его спины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Рогозина.
Рогозин заявил, что получил ранения в Донецке в результате обстрела из французской гаубицы Caesar. Он пригрозил Макрону, заявив, что Франция должна ответить за "террористический акт".
При этом Рогозин направил послу Франции в РФ Пьеру Леви письмо, в котором был обломок снаряда, якобы вытащенного из спины оккупанта.
"Вы видите осколок от снаряда, который выпущен французской 155-миллиметровой самоходной артиллерийской установкой Caesar. Он пробил мое правое плечо и застрял в шейном позвонке лишь в миллиметре от того, чтобы убить меня или сделать неподвижным инвалидом", - написал Рогозин.
По словам экс-чиновника, в результате артиллерийских обстрелов погибли двое его знакомых российских вояк.
Фото: Рогозин показал осколок, который якобы достали из его спины (t.me/rian_ru)
Напомним, 21 декабря в Донецке обстрелян ресторан "Шеш-Беш", в котором экс-глава "Роскосмоса" Рогозин праздновал день рождения.
Позже украинские пограничники отреагировали на взрывы в Донецке, заявив, что таким образом передали "привет" Рогозину, незаконно пересекшему украинскую границу.
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